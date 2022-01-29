Yaptırımların kaldırılması, doğrulama ve geçerli garanti, anlaşmanın temel ilkeleridir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, ikili ilişkileri güçlendirme stratejileri, bölgesel meseleler ve Viyana'daki müzakereleri kaldıran yaptırımların son durumunu masaya yatırdı.

ABD'nin azami baskı politikasının başarısızlığını itiraf ettiğine değinen Reisi, 'İran İslam Cumhuriyeti, müzakere sürecinde bir anlaşmaya varma konusundaki iradesini ve ciddiyetini göstermiş ve bu konuda karşı tarafın her türlü çabası, yaptırımların kaldırılması, doğrulama ve garanti meselelerini içermelidir' diye belirtti.

Bölgenin istikrar ve güvenliğinin dış müdahalelerle değil, ancak iç çözümlerle sağlanabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, uluslararası toplumu Yemen'deki insani krize dikkat etmeye ve mazlum halkların kuşatmasını kaldırmaya çağırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'ye güvenmeme hakkına sahip olduğunu çünkü krize neden olan tarafın ABD olduğunu ifae etti.

Emmanuel Macron, özellikle son saldırılar olmak üzere Yemen halkına yönelik askeri saldırganlığı kınayarak, Lübnan'daki durum da dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendirdi.

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