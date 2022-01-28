Viyana müzakerelerine bir kaç günlük ara verildi

Bir kaynak IRNA’ya yaptığı açıklamada taraflar arasında yapılan anlaşma gereği müzakerelere bir kaç günlük ara verildiğini belirtti.

Müzakere heyetleri geçen günlerde anlaşma metni üzerinde çalışmaktaydı ve tüm heyetler görüşmelerin zorluklara rağmen ileriye dönük olduğu hususunda hemfikirler.

Müzakerelerde AB temsilcisi olan Enrike Mora bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada müzakerelerin artık siyasi karar alma aşamasına geldiğini belirterek, heyetlerin istişareler ve direktifler almak için başkentlerine geri döneceklerini bildirdi.

Diğer taraftan Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcileri ortak bir bildiri yayınlayarak, ‘’ Ocak ayı müzakereleri bugüne kadar yapılan en sıkı müzakerelere sahne olmuştur. Herkes nihai aşamaya geldiğimizin ve siyasi kararlar almamaız gerektiğini bilincinde bundan dolayı heyetler istişareler için başkentlerine dönecekler.

Diğer bir kaynak IRNA’ya yaptığı açıklamada, eğer taraflar başkentlerinde gerekli kararları alırlarsa anlaşmaya varma yönünde hızlı hareket etme imkanı olabieceğini söyledi.

8. tur müzakerelerin kısa ara sonrası devam edeceğini ifade eden bu kaynak, görüşmeler totaled yapıcı ve ileriye dönük olduğunu söyledi.

8. tur müzakereler bir aydan fazla bir süredir devam etmektedir.

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