ABD: İran ile direkt müzakereye hazırız

Price, ülkesinin taahhütlerini yerine getirme taahhütlerine değinmeyerek, müzakereye hazır olduklarını söyledi.

Viyana müzakerelerde yapılan ilerlemeyle aynı anda açıklamada bulunan Price, ‘’ Bizim tutumumuz her zaman İran ile direkt temasın nükleer mesele, ikili konular ve çoklu konularda daha yararlı olacağı yönündedir.’’ dedi.

Price, direkt temasın daha etkili bir irtibat olacağını ve daha çabuk ihtiyaç duyulan taahhütleri dönmeyi sağlayacağını belirtti.

Price, İran’ın nükleer konudaki ilerlemelerinden dolayı müzakereler için zamanın daraldığını ve sona yaklaştığını söyledi.

Daha önce de adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, İran ile direkt müzakereye hazır olduklarını söylemişti.

Diğer taraftan Wahh Street Journal gazetesi, Viyana müzakerelerde bulunan Ricahard Nefio’nın yanında iki kişinin daha müzakerelerden çekildiklerini bildirdi.

Bu gazete bu kişilerin ABD özel temsilcisi Robert Mali tarafından yönlendirdiklerini ve müzakerelerde daha sert tutum sergilemek istediklerini söyledi.

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2012