Abdullahiyan: ABD ile direkt müzakere için karar alınmamıştır

Tahran’da açıklamada bulunan Abdullahiyan, müzakerelerin uzmanlar, Genel Müdürler ve Bakan Yardımcıları düzeyinde düzenlendiğini belirterek, direct müzakereye gerek duymadan bu süzeyde uygulama prosesine girmeyi temenni etti.

Emir Abdullahiyan, ‘’ Bizim için önemli olan müzakere masasında belirli bir noktaya ulaştığımızda bunu halkla paylaşmaktır ve umarım o noktaya yaklaşırız. ‘’ dedi.

Gelecek hafta Sri Lanka ve Hindistan’ı ziyaret edeceğini ifade eden Emir Abdullahiyan, İran ve Hindistan arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin iyi düzeyde cereyan ettiğini, Sri Lanka’da da barıj ve santraller gibi önemli projelerin görüşüleceğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran ve Türkiye işbirliği ile ilgili, ‘’ Cumhurbaşkanı Reyisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) liderler zirvesinde yaptıkları görüşmede iki ülke Yüksek İşbirliği Komisyonunun Tahran’da düzenlenmesi kararı aldı, bu toplantıyı düzenlemeyi umuyorum, buna paralel olarak belki Astana üçlü toplantısını da düzenleyebiliriz. ‘’ dedi.

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2012