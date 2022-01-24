Hatibzade: Viyana’da tüm taraflar ABD’nin artık nükleer anlaşmadan çekilmemesi gereğinde hemfikirler

Hatibzade, yerli ve yabancı basınla yaptığı haftalık basın toplantısında, ‘’ Viyana’da görüşmeler ilerlemektedir, 4 alanda iyi ilerleme sağlanmıştır, parantezlerin içi doldurulmuş ve azalmıştır, İran kalıcı ve dayanaklı bir anlaşma istemektedir ve garanti isteme doğru bir yöntemdir.’’ dedi.

İran’ın ABD tutuklu olan vatandaşlarla ilgili açıklamada bulunan Hatibzade, bu hususta İran’ın tutumunun her zaman açıklandığını bu kişiler yasa dışı ve ABD ambargolarını çiğnedikleri için mahkum edildiklerini söyledi.

Geçici anlaşma iddialarına değinen Hatibzade, İran’ın kalıcı ve dayanabilir bir anlaşma istediğini ve bundan azına razı olmayacağını, İran için niteliğin önemli olduğunu belirtti.

Geçici anlaşmanın hiç bir zaman İran gündeminde olmadığını ifade eden Hatibzade, İran için niteliğin gerekli olduğunu ve ABD’nin bunu anlamasını temenni etti.

Yemen’de cereyan edenlerin insanlık trajedisi olduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ İran, Yemen halkının sesini dünyaya duyarmak için onların yanında olduğunu ve İran her zaman Yemenliler arasındaki görüşmelere önem vermiştir.’’ dedi.

İran-Rusya ve Çin tatbikatına değinen Hatibzade, bölgde barış ve istikrar olduğunu ve İran’ın bu iki ülkeyle ilişkilerinin gelişmekte olduğunu söyledi.

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2012