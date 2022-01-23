Viyana müzakereleri, İran’ın stratejik sabrı tükenmekte

İran müzakereler için bir zaman takvimi belirlememiştir ve nihai anlaşmaya varmak için görüşmelere devam etmektedir fakat gelecek günlerde karşı taraf müzakerelerin ilerlemesi için irade göstermezse görüşmelerin devamı ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.

Biden yönetimi, bir seneyi aşın süredir Beyaz Saray’da olmasına rağmen ve eski yönetimin nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirmesine rağmen şu ana kadar bu hatanın telafisi için birşey yapmamıştır.

Biden yönetimi işe başlamadan 3 ay sonra nükleer anlaşmaya geri döneceği isteğini belirtti fakat şu ana kadar İran ile normal ticari ilişkiye sahip olmak isteyen ülkeler aleyhine cezalandırıcı tutum ve azami baskı politikası değişmemiştir.

İran ve 4+1 ülkeleri arasında 6 tur müzakerelere rağmen batılı ülkeler İran’da yeni yönetimin istikrarı öndezi görüşmeleri hızlandırabilirdi fakat batılı ülkeler İran’ı suçlayarak zaman sınırlaması olduğunu iddia ederek İran’a baskıyı arttırmak istediler.

Bunun yanında batılılar sürekli İran tarafından bir atom bombası yapılma zamanının kısaldığını belirtmekte fakat İran defalarca savunma doktrininde nükleer silahın yeri olmadığını ve nükleer programının barışçıl olduğunu belirtmiştir.

Şu ana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçileri tarafından geniş denetlemeler sonrası İran’ın nükleer barış programında askeri maksatları yöneldiği yönünde bir belge bulunmadığını belirtti.

Batılı ülkeler çeşitli taktikler kullanarak nükleer müzakereleri hızlandıröak ve isteklerini tahmil etmek istiyorlar fakat müzakereler batılı ülkelerin gecikmesinden dolayı yıpratıcı bir hal almıştır ve bunun devam etmesi durumunda belki İran müzakere stratejisini gözden geçirmeye mecbur kalacaktır.

Batılı ülkeler İran’a uygulanan bu politikanın cevap vermeyeceğini bilmeliler, batılı ülkeler KOEP’in İran’ın sorumlu tutumu ve sabrı sayesinde ayakta olduğunu unutmuşa benziyorlar.

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2012