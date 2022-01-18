Bakıri'nin Viyana'daki diplomatik istişareleri devam ediyor

Avusturya'nın başkentine gelen Ali Bakıri, Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldi. Aynı zamanda çeşitli konularda uzman toplantıları yapılmaktadır.

Bakıri ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri bazı istişareler için geçen Cuma günü başkentlerine dönmüşlerdi. Elbette o günlerde uzman görüşmeleri devam etti ve İranlı uzmanlar ve P4+1 grubunun katılımıyla Viyana'daki Coburg Otel'de Yaptırımların Kaldırılması ve Yürütme Düzenlemeleri Çalışma Grubu'nun (Üçüncü Çalışma Grubu) toplantıları yapıldı.

Ülkemizin kıdemli müzakerecisi Tahran'da iki gün kaldığı süre boyunca, ilgili tüm üst düzey, teknik ve uzman yetkililerle yoğun bir program şeklinde koordinasyon ve istişare toplantıları yaptı.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 27 Kasım 2020 günü başladı ve müzakere ekiplerine göre görüşmeler ilerleme kaydetti.

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