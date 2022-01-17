Hatipzade: Parantezlerin bir kısmı temizlendi

İRNA muhabirinin Viyana görüşmeleri ile ilgili sorusuna düzenlediği basın toplantısında yanıt veren Hatipzade, 'Son günlerde heyetler Viyana'da yoğun görüşmeler yaptılar ve kısa bir ara için Tahran'a döndüler. Toplantıların odak noktası dört vakaydı ve bu molada Viyana'daki uzman toplantıları kesintiye uğramadı' dedi.

Diyalogların son durumunda birçok tablonun hazırlandığını kaydeden Hatipzade, 'Bazı parantezler de temizlenmiş ve anlaşmalar cümle ve kelimelere dönüştürülmüştür. Geriye önemli konular ve belirli siyasi kararlar kalıyor ve Washington tarafı kararını vermeli ve açıklamalıdır. Bu gerçekleşirse, iyi bir hızla, iyi ve güvenilir bir anlaşmaya doğru ilerleyeceğiz' diye belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın nükleer anlaşmayı kurtarmak için yalnızca birkaç haftanın kaldığı ve Washington görüşmelerinin başarısız olması durumunda diğer seçenekleri değerlendireceği yönündeki açıklaması sorulduğunda Hatipzade, 'ABD Dışişleri Bakanı'na eldeki A Planı'nı elde etmek için kullanmak için inisiyatifleri varsa, bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. B Planı hiçbir ülke için çekici değil, Blinken herkesten daha iyi biliyor ki her ülkenin kendine göre bir B Planı vardır ve belki de İran İslam Cumhuriyeti'nin B Planı onlar için pek çekici değildir. A Planı için iradeye sahip olduklarını göstermek için çaba göstermeliler' değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade, 'ABD'nin şu anki başkanı, dış politika ekibi ve Viyana'daki müzakerecileri, eğer Nükleer Anlaşma'nın bugün yaşıyorsa, bunun bu anlaşma dışındaki ABD yüzünden değil, İran İslam Cumhuriyeti sayesinde olduğunu biliyorlar. ABD, Nükleer Anlaşma'yı hemen yok etmek için elinden geleni yaptı. Unutulurlarsa da uluslararası sistem bunu unutmayacaktır, gittikleri yola geri dönmeleri onlar için daha hayırlıdır' diye ekledi.

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