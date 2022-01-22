İranlı kaynak: İran’ın gündeminde geçici anlaşma yoktur

Bu kaynak, yaptığı açıklamada, yabancı bir medya kuruluşunda bu yönde yayınlanan raporun onaylanmadığını, geçici anlaşmanın hiç bir zaman İran’ın gündeminde olmadığını ve İran’ın sadece kalıcı ve dayanaklı bir anlaşmayı Kabul edeceğini söyledi.

NBC kanalı bugün bir kaç ABD’li yetkiliye dayandırdığı bir haberde Moskova’nın ABD’nin bilgisi dahilinde geçici nükleer anlaşma ile bazı nükleer sınırlamalar karşısında bazı ambargoların kaldırılmasından yararlanmasını önerdiğini, bildirdi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran açısından geçici veya adım adım bir anlaşmanın söz konusu olmadığını bildirmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012