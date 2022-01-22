22 Oca 2022 18:36
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News Code: 84622958
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İranlı kaynak: İran’ın gündeminde geçici anlaşma yoktur

İranlı kaynak: İran’ın gündeminde geçici anlaşma yoktur

Tahran, IRNA- İran’ın Viyana nükleer müzakerelerine yakın bir kaynak mizakerelerde geçici anlaşmanın gündeminde olmadığını söyledi.

Bu kaynak, yaptığı açıklamada, yabancı bir medya kuruluşunda bu yönde yayınlanan raporun onaylanmadığını, geçici anlaşmanın hiç bir zaman İran’ın gündeminde olmadığını ve İran’ın sadece kalıcı ve dayanaklı bir anlaşmayı Kabul edeceğini söyledi.

NBC kanalı bugün bir kaç ABD’li yetkiliye dayandırdığı bir haberde Moskova’nın ABD’nin bilgisi dahilinde geçici nükleer anlaşma ile bazı nükleer sınırlamalar karşısında bazı ambargoların kaldırılmasından yararlanmasını önerdiğini, bildirdi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran açısından geçici veya adım adım bir anlaşmanın söz konusu olmadığını bildirmişti.

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