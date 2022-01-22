Viyana, önemli uluslararsı gelişmelere gebe

İran nükleer müzakerelerinin 8. döneminden 28 gün geçmektedir. Nükleer müzakere heyetleri Koborg Hotel’de ve ABD heyeti Mariot Hotel’de yer almışlardır ve hotellerin etrafı güvenlik nedeniyle boş olsa da polisler ve muhabirlerin çokluğu hotellerin etrafında geçenlerin dikkatini çekmektedir.

Viyana iki gün önce yağan kardan dolayı beyaza bürünmüştür fakat gazeteciler için kurulan çadırda genelde suskunluk hakimdir fakat herkes belki önemli gelişmelerin yolunda olduğunu demeden edemiyor.

Uzmanlar şu an varılan anlaşmaları kelimelere döküp ve gerekli fakat zor iş olan metinleri hazırlamaktadırlar.

Müzakere tarafları ihtilaflı konuların azaldığını fakat garantiler ve doğrulamalar konusunda kilit konuların devam ettiğini ve İran’ın bu iki isteği ile ilgili ABD’nin karar vermesi gerektiğini dile getiriliyor.

Diğer değişle artık müzakereler batılı ülkelerin zor siyasi kararlar alma aşamasına gelmiştir ve onlarda bundan kaçmak için sahte zaman takvimleri vermeye çalışıyorlar.

ABD Dışişleri Bakanı Antoni Belinken geçen hafta yaptığı açıklamada görüşmelerin hassas ve belirleyici aşamaya geldiğini ve iyi şekilde sonuçlandırılabileceğini ABD’nin İran’ın anlaşmanın devamı yönünde istediği garantileri veremeyeceğini ve mevcut ABD Başkanının yetkileri başında olduğu hükümetle sınırlı olduğunu söyledi.

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