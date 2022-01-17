Emir Abdullahiyan: Viyana müzakerelerinde zaman ziyanı peşinde değiliz

Çin CGTN televizyonuna mülakat veren Emir Abdullahiyan, İran’ın müzakerelerde olumlu, yapıcı ve gerçekçi öneriler sunduğunu, Rusya ve Çin’in bu öneriyi desteklediğini fakat ABD dahai batılı ülkelerin bir öneri sunmadıklarını belirtti.

Emir Abdullahiyan, Çin ziyaretinde önemli konularda bir dizi anlaşma sağlandığını bunlardan birinin İran-Çin Stratejik Anlaşmasının uygulanması olduğunu ve bunun için her iki tarafın bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Çin dışişleri bakanı ile en önemli uluslararası ve bölgesel konular özellikle Afganistan ve Yemen krizleri konusunda görüştüklerini ifade eden Emir Abdullahiyan, İran-Çin ilişkilerinde bir pürüz olmadığını fakat ABD’nin zorba tavrının bazı ikili işbirliklerini etkilediğini söyledi.

ABD’nin zorba davranışının hiç bir ülke tarafından Kabul edilemez olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, İran önceliğinin komşuları ve Asya ülkeleri olduığunu ve bu konuyu da Çinli melketaşı ile masaya yatırdığını söyledi.

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2012