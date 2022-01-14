Emir Abdullahiyan: İran ve Çin’in iyi ve güçlü ilişkileri vardır

Çin ziyareti arifesinde Global Times için bir makale yazan Emir Abdullaihyan, ziyaretinin Çin yeni yılı, yeni milady yıl ve İran yeni yılının arifesinde yapıldığını ve bunun yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni etti.

İki ülkenin 51. diplomatic ilişki kurma yılını kutladığını ifade eden Emir Abdullahiyan, yeni dönemin ilişkilerde yeni bir sayfa olacağını ve ilişkilerin çeşitli alanlarda artacağının müjdecisi olacağını belirtti.

Emir Abdullahiyan bugün resmi çin ziyaretine başladı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012