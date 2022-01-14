14 Oca 2022 14:42
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News Code: 84612956
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Emir Abdullahiyan: İran ve Çin’in iyi ve güçlü ilişkileri vardır

Emir Abdullahiyan: İran ve Çin’in iyi ve güçlü ilişkileri vardır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Batı ve Doğu Asya’nın iki büyük medeniyeti İran ve Çin’in tarih boyunca iyi, istikrarlı ve güçlü ilişkilere sahjip olduklarını belirtti.

Çin ziyareti arifesinde Global Times için bir makale yazan Emir Abdullaihyan, ziyaretinin Çin yeni yılı, yeni milady yıl ve İran yeni yılının arifesinde yapıldığını ve bunun yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni etti.

İki ülkenin 51. diplomatic ilişki kurma yılını kutladığını ifade eden Emir Abdullahiyan, yeni dönemin ilişkilerde yeni bir sayfa olacağını ve ilişkilerin çeşitli alanlarda artacağının müjdecisi olacağını belirtti.

Emir Abdullahiyan bugün resmi çin ziyaretine başladı.

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