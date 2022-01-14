Abdullahiyan, Çin ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Taraflar görüşmede siyasi, ekonomik, ticari, konsolosluk, kültürel ve bölgesel konuları incelediler ve bunların gelişme yollarını araştırdılar.

Cumhurbaşkanı Reyisi’nin mesajının 13. hükümetin başlamasında önemli olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın Çin ile ilşkilerin gelişmesine vurgu yaptı.

Çin’in temin ettiği 110 milyon doz aşıya teşekkür eden Emir Abdullahiyan, Pekin’in Benderabbas kentinde açtığı konsolosluğun iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine sebep olmasını temenni etti.

İran’ın Çin ile anlaştığı alt yapıların tamamını uygulamaya hazır olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, iki ülkenin ortak medeniyet kapasitelerin ilişkilerin gelişmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Komşular ve bölgedeki dost ülkelerle işbirliğinin İran’ın dış politika öncelikleri olduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın bölgedeki yapıcı politikasının devam edeceğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin meslektaşı ile geniş işbirliği ve Viyana müzakereleri ile ilgili önemli anlaşmalara vardıklarını söyledi.

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