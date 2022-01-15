Çin ile imzalanan 25 yıllık anlaşma bugün yürürlüğe girecek

Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı detaylı görüşmelerin sonunda açıklamalarda bulunan Emir Abdullahiyan, 'Çin'deki görüşmelerle aynı zamanda, bugün iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin başlangıç ​​tarihini duyurmak için düzenlemeler yaptık. Gündemdeki diğer konular arasında, 25 yıllık anlaşmanın ve çeşitli bölgesel ve uluslararası konuların uygulanması için, Cumhurbaşkanı Reisi'den Çin Devlet Başkanı Xi'ye yazılı bir mesaj taşıdık' diye belirtti.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmeleri hakkında detaylı görüşmeler yapıldığını ifade eden Emir Abdullahiyan, Viyana'daki Çin temsilcisinin Rus temsilci ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer haklarının desteklenmesinde olumlu rol oynadığını ifade etti.

Bugün Viyana'da kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak için daha önemli anlaşmalar yaptıklarını kaydeden Emir Abdullahiyan, 'Bu bağlamda, Çin'in Rusya ile birlikte rolü çok önemlidir' değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, 'Batılı tarafların Viyana'daki görüşmeleri takip edeceklerini ve gerçekçi bir bakış açısıyla ve İran halkının hak ve çıkarlarını da yansıtan iyi bir anlaşmaya varmak amacıyla inisiyatif alacaklarını umuyoruz' diye ekledi.

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