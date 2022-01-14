Emir Abdullahiyan, Çin’de

Emir Abdullahiyan, Çin ziyaretinin amacını iki ilişkilerin çeşitli oyutlarını masaya yatırmak ve ekonomik alanda varılan anlaşmaların uygulanması konusunda görüşmeler olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, iki ülke gündeminde stratejik konuların olduğunu son 4 ay zarfında iki dışişlerinin 7 kez temas kurduğunu ve görüştüğünü, cumhurbaşkanları düzeyinde de görüşmelerin olduğunu belirterek, bunların iki ülke ilişkilerinin önemi ve gelişmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine Çin’de bulunan Emir Abdullahiyan, Yi ile iki ülke arasında 25 yıllık işbirliği anlaşmasının son durumu hakkında görüşecektir.

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2012