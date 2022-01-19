Viyana müzakerecilerinin sekizinci turda anlaşmaya varmak için ciddi hamleleri

Ülkemizin başmüzakerecisi müzakerelerine devam etmek için Pazartesi sabahı Viyana'ya gitti. Bakıri'nin Viyana'da yokluğunda İran temsilcileri ile P4+1 arasındaki müzakereler uzman düzeyinde devam etti.

Bakıri siyasi ve diplomatik görevlerini yerine getirmek üzere Cuma günü Tahran'a dönmüş ve Tahran'da iki gün kaldıktan sonra, yoğun bir program şeklinde ilgili tüm teknik ve uzmanlaşmış üst düzey yetkililerle koordinasyon ve istişare toplantıları yaptı.

Görüşmeler Pazartesi günü ülkemiz müzakerecileri ile AB temsilcisi ve üç Avrupa ülkesinin üst düzey müzakerecisi Enrique Mora arasında Viyana'daki Coburg Otel'de ikili ve üçlü görüşmelerle başladı.

İki günlük aradan önce, müzakere ekipleri şu dört konu üzerinde çalışarak görüşmelerine devam edecek: Yaptırımların kaldırılması, yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasının sağlanması, nükleer taahhütler ve Washington'daki hükümetin uluslararası anlaşmalarla alay etmeyeğine dair garantiler almak.

Ülkemiz müzakere heyeti, Viyana'da sekizinci tur diplomatik istişarelerin ardından dün (Salı) Coburg Otel'de AB temsilcisi ile Fransız, İngiliz ve Alman müzakere heyetleri ile ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish