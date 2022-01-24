ABD, Viyana müzakerelerinde yeni engeller çıkarmaktadır

ABD heyet başkanı Robert Mali, geçen günlerde Reouter’e yaptığı açıklamada, anlaşmaya varmanın İran’daki ABD’li mahkumların serbest bırakılması olmadan şekillenmesinin zor olacağını belirtti.

Bu nükleer olmayan konuların nükleer mesele ile ilintili hale getirme çabası ABD’nin çeşitli bahanelerle anlaşmaya varma yollarını zorlaştırmaya çalıştığını göstermektedir.

ABD’nin tezat ve çelişkili ve yapıcı olmayan tutumu müzakerelerin hızlanmasını önlemektedir.

Mali yaptığı açıklamada tutuklular konusunun nükleer müzakerelerden ayrı olduğunu fakat bu konunun anlaşmaya varmajk için bir şart olduğunun söyledi.

İran ile nükleer konuda endirekt müzakere ettiklerini ifade eden Mali, İran ile endirekt olarak ABD’li tutukluların bırakılması için müzakereler yapıldığını söyledi.

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2012