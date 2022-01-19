20 Oca 2022 00:58
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Emir Abdullahiyan: İran-Rusya arasında 20 yıllık İşbirliği Anlaşması düzenlenecektir

Emir Abdullahiyan: İran-Rusya arasında 20 yıllık İşbirliği Anlaşması düzenlenecektir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reyisi ve Cumhurbaşkanı Putin’in Moskova’da yaptıkları görüşmede, iki ülke dışişleri bakanlarını 20 yıllık uzun dönemli işbirliği anlaşmasının hazırlanması için görevlendirdiklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada, iki ülke cumhurbaşkanının zolu korona şartlarına rağmen 3 saati aşkın samimi, ciddi bir ortamda görüştüklerini ve tüm siyasi, stratejik, ekonomik, ticari, kültürel, bilim, ticaret, özel sektörler konularını masaya yatırdıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, cumhurbaşkanları direktifleri doğrultusunda yarın Rus meslektaşı Lavrov ile bir iş planı üzerinde çalıacaklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan iki cumhurbaşkanının bölgesel konuları özellikle Yemen konusunun görüşmede detaylı şekilde incelendiğini ve Cumhurbaşkanı Putin’in İran’ın Viyana müzakerelerdeki mantıklı tutumunu takdir ettiğini ifade etti.

Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkaını Reyisi ve Putin arasındaki görüşmesinde gelecek dünyasının çok taraflılık etrafında şekilleneceği vurgulandığını belirtti.

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2012

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