Şemhani, ABD ile iletişim şekilinin iyi bir anlaşmanın ulaşılır olduğunda değişebileceğini bildirdi

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Şemhani, ‘’ Şu ana kadar Viyana’da bulunan ABD heyeti ile irtibat sadece gayri resmi yazışmalarla yapılmaktadır ve bundan fazlasına ihtiyaç duyulmamış ve duyulmayacaktır.’’ dedi.

Şemhani, bu yöntemin ancak iyi bir anlaşmanın ulaşılır olduğu durumda değişebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ve 4+1 müzakereleri Viyana’da devam ederken, ülkesinin İran ile direkt müzakerelere hazır olduğunu belirtti.

Price, ülkesinin taahhütlerini yerine getirme taahhütlerine değinmeyerek, müzakereye hazır olduklarını söyledi.

Viyana müzakerelerde yapılan ilerlemeyle aynı anda açıklamada bulunan Price, ‘’ Bizim tutumumuz her zaman İran ile direkt temasın nükleer mesele, ikili konular ve çoklu konularda daha yararlı olacağı yönündedir.’’ dedi.

Price, direkt temasın daha etkili bir irtibat olacağını ve daha çabuk ihtiyaç duyulan taahhütleri dönmeyi sağlayacağını belirtti.

Price, İran’ın nükleer konudaki ilerlemelerinden dolayı müzakereler için zamanın daraldığını ve sona yaklaştığını söyledi.

Daha önce de adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, İran ile direkt müzakereye hazır olduklarını söylemişti.

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2012