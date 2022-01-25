25 Oca 2022 12:49
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Bahadori: Geçini nükleer anlaşma İran’ın gündeminde değildir

Bahadori: Geçini nükleer anlaşma İran’ın gündeminde değildir

Tahran, IRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Rusya’dan geçici nükleer anlaşma ile ilgili öneri sunulduğu iddiaları ile ilgili, ‘’ Defalarca ilan edildiği gibi geçici anlaşma İran’ın gündeminde değildir ve İran mzakere takımının konsantrasyonu kalıcı şekilde ambargoların kaldırılması yönündedir.’’ dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Bahadori Cehromi, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanının İran ziyareti ve Cumhurbaşkanı Reyisi ile görüşme isteği ile ilgili, ‘’ Böyle bir istek şu ana kadar ulaşılmamıştır ve Cumhurbaşkanının böyle bir programı yoktur.’’ dedi.

Bahadori, Cumhurbaşkanı direktifleri doğrultusunda kolaylıkla kredi temini hususunda yakın gelecekte müjdeli haberler olduğunu belirterek, ‘’ petrol satış rakamları ile ilgili bir soruya karşın, ‘’ Ekonomik savaş döneminde anlaşmaların detayları ve satışların ilanının uygun düşmeyeceğini söylenen gerekenin hükümetin döviz temininde sorun yaşamamaktadır.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Rusya ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Behadori Cehromi, ziyarette 5 milyar dolar’lık tahsis edilen kredinin 10 milyar dolara çıktığını ayrıca tarım ürünlerinin satışı için de Rusya ve İran Tarım Bakanlıklarından heyetlerin ziyaret edeceğini söyledi.

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2012

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