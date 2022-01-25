Bahadori: Geçini nükleer anlaşma İran’ın gündeminde değildir

Basın toplantısı düzenleyen Bahadori Cehromi, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanının İran ziyareti ve Cumhurbaşkanı Reyisi ile görüşme isteği ile ilgili, ‘’ Böyle bir istek şu ana kadar ulaşılmamıştır ve Cumhurbaşkanının böyle bir programı yoktur.’’ dedi.

Bahadori, Cumhurbaşkanı direktifleri doğrultusunda kolaylıkla kredi temini hususunda yakın gelecekte müjdeli haberler olduğunu belirterek, ‘’ petrol satış rakamları ile ilgili bir soruya karşın, ‘’ Ekonomik savaş döneminde anlaşmaların detayları ve satışların ilanının uygun düşmeyeceğini söylenen gerekenin hükümetin döviz temininde sorun yaşamamaktadır.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Reyisi’nin Rusya ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Behadori Cehromi, ziyarette 5 milyar dolar’lık tahsis edilen kredinin 10 milyar dolara çıktığını ayrıca tarım ürünlerinin satışı için de Rusya ve İran Tarım Bakanlıklarından heyetlerin ziyaret edeceğini söyledi.

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2012