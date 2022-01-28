Emir Abdullahiyan ve BM Genell Sekreteri Viyana müzakereleri sürecini inceledi

Emir Abdullahiyan görüşmede Yemen’deki son durum ve sivil yerlere saldırıların artmasına temaslan İran’ın savaşa son vermesi için siyasi çözüme desteğini yineledi.

Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreerinin Yemen’de insani ablukasının sonlanması ve sivillerin bombalanmasına son verilmesi için daha fazla rol ifa etmesini istedi.

Afganistan’daki insani kriz ve avarelerin durumlarına özel ihtimam gösterilmesi gerektiğini ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın son aylarda yaklaşık 800 bin Afganlıya evsahipliği yaptığını söyledi.

Afganistan’da kapsayıcı hükümet gerekliliğine vurgu yapan Emir Abdullahiyan, İran üzerinden uluslararası kurumlar ve diğer ülkelerin yardımlarının gönderilmesine hazır olduklarını söyledi.

Viyana müzakerelerine değinen İran Dışişleri Bakanı, müzakere sürecinin olumlu seyrettiğini belirtti ve bir kez daha en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak için İran’ın azimli olduğunu vurguladı.

ABD yöneticilerine güvenmediklerini ifade eden Emir Abdullahiyan, kalıcı bir anlaşma için batılı tarafın ve ABD’nin elle tutulur ve denetlenebilir uygulamalar yapması gerektiğini ifade etti.

Güterres de İran’ın Yemen’deki yapıcı tutumunu takdir ederek, Afganistan’da kapsayıcı hükümet oluşmasına ve tüm Afgan halkının özellikle kadınlar ve çocukların insani haklarına vurgu yaptı.

Viyana müzakerelerinin ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Guterres, BM’nin her zaman tüm imkanları ile nükleer anlaşmaya ve uluslararsı barışa destek verdiğini söyledi.

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2012