Nükleer müzakerelerin 8. turunda batılı ülke heyetlerinin sarsıntıları ve istikrarsızlıkları

Batılı ülkeler Viyana müzakerelerinin hızlandırmasını belirtirken 7. turdan bu yana sürekli batılı ülkelerin müzakere takımlarında değişiklikler olmakta ve bu konu da müzakerelerin hızını ciddi şekilde etkilemektedir.

Müzakerelerin 19. günü dün çeşitli düzeylerdeki temaslarla devam etti. Dün de ikili, çoklu toplantıların yanında uzmanlar düzeyde de müzakereler devam etti ve nihai metnin yazım toplantısı da faaliyetlerine devam etti.

İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri Keni dün Rusya müzakere heyeti başkanı Mihail Olyanov ve AB Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrike Mora ve çin heyet başkanı ile görüştü.

Müzakereler devam ederken İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada müzakerelerin tehlikeli bir çıkmaza girdiğini belirtti.

İngiliz bakan müttefikleri ile çalıştıklarını belirterek, "Ancak müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor. İran, şimdi bir anlaşma yapma veya bunun çöküşünden sorumlu olma arasında seçim yapmalı." demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Truss'ın Truss'ın açıklamalarını "sorumsuz ve temelsiz" olduğunu belirterek, "Bayatlamış yöntemler ve içi boş tehditler, bu ülkenin (İngiltere) nükleer anlaşmanın ihlal edilmesi konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğunu azaltmaz. Aynı zamanda İran'ın kalıcı ve kaliteli bir anlaşmaya varılması noktasındaki azmini de kırmaz." ifadelerini kullandı.

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