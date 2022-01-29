Viyana müzakerelerinde olumlu sıçrama

Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler, ülkemizin Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon koordinatörü Enrique Mora'nın görüşmesiyle başladı ve ardından üç ülkenin temsilcisiyle görüşmeler başladı.

Viyana'daki müzakere heyetleri arasında varılan anlaşmaya göre, 27 Aralık'ta başlayan sekizinci tur yaptırımları kaldırma müzakereleri Cumartesi gününden itibaren bir hafta süreyle askıya alınacak. Buna göre, müzakere ekipleri istişareler için başkentlere dönecek.

Ülkemiz müzakere heyeti başkanı, sekizinci tur müzakerelere ara verilmeden önce dün Çin ve Rusya'nın üst düzey müzakerecileri ile üçlü bir görüşme yaptı.

İran ve P4+1 ülkelerinden müzakereciler son günlerde anlaşmanın taslak metni üzerinde çalışıyorlar ve Avrupalı ​​müzakerecilerin de kabul ettiği gibi, bazı konuların karmaşıklığına rağmen müzakereler ilerliyor.

Buna göre Enrique Mora Cuma akşamı, 'Viyana'da 27 Aralık'ta başlayan ve şimdiye kadarki en uzun müzakere turlarından biri olan sekizinci tur müzakereler ara verildi. Katılımcılar danışmak ve talimat almak için başkente dönecekler' diye twit attı.

Reuters, bir Fransız cumhurbaşkanlığı yetkilisinin Viyana'daki nükleer müzakerelerinin hala zor olduğunu, ancak bir anlaşmaya varılabileceğine dair işaretler olduğunu söylediğini aktardı.

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