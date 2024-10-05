İran ve Suriye, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası dayanışmanın gerekliliğine vurgu yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Hamane, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesine atıfta bulunarak, her iki tarafın da Gazze'deki işgalci rejimin soykırımını ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla uluslararası desteği ve dayanışmayı seferber etmek için ikili ve çok taraflı düzeyde işbirliği ve daha fazla koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptıklarını söyledi.

Hamane, X sosyal medya platformundaki kişisel hesabında, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Suriye Dışişleri Dışişleri Bakanı Bessam el-Sabbah ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Ayrıca, iki bakanın bu görüşmede ikili ilişkileri genişletme yollarını ele aldığını ve bölgedeki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tarafların Gazze'deki işgalci rejimin soykırımını ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla uluslararası desteği seferber etmek için daha fazla işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptığını ifade etti.