Pezeşkiyan:İsrail rejiminin saldırıları karşısında Gazze ve Lübnan halkının acılarına kayıtsız kalmamalıyız

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, İsrail rejiminin vahşi saldırıları karşısında Gazze ve Lübnan halkının acı ve yerinden edilmelerine kayıtsız kalmamamız gerektiğini belirterek, "Bugün İsrail rejimi Gazze'de soykırım ve cinayet işleme cesaretini buluyorsa, bu, İslam ülkelerinin bölünmüşlüğü ve kayıtsızlığından kaynaklanıyor. Eğer bu saldırganlığa karşı birleşmez ve bütünleşmezsek, yarın sıradaki diğer İslami şehirler ve ülkeler olacak." dedi.

Mesud Pezeşkiyan, Katar’a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin programları kapsamında kaldığı yerde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi ve görüştü.

Cumhurbaşkanı, bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin Suudi Arabistan ile her alanda etkileşimi geliştirme isteğini vurgularken "Biz, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere İslam ülkelerini kardeşimiz olarak görüyoruz ve fikir ayrılıklarını bir kenara bırakmanın, daha fazla uyum ve işbirliği sağlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İslam'ın dünyada yayılmasını sağlayan şeyin, Müslümanlar arasındaki dostluk ve kardeşlik olduğuna inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Suudi Arabistan’ın, İsrail rejiminin Batılı ülkelerle yapılacak istişareler yoluyla suçlarını durdurmadaki rolü ve konumunun önemine vurgu yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise bu görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin sıcak selamlarını Dr. Pezeşkiyan'a ileterek, Suudi Arabistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme kararlılığını vurgulayarak "Biz, iki ülke arasındaki anlaşmazlık sayfasını sonsuza dek kapatmayı ve iki dost ve kardeş ülke olarak sorunları çözmeye ve ilişkilerimizi geliştirmeye odaklanmayı amaçlıyoruz."dedi.