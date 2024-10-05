Erakçi, Beşar Esad ile görüştü

Seyyid Abbas Erakçi, bugün öğleden sonra Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bu sabah, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, kişisel sosyal medya hesabında Erakçi'nin Suriye'ye giriş yaptığını duyurdu ve "Dışişleri Bakanı Erakçi ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti." açıklamasında bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Erakçi bu ziyaret sırasında üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya gelecek ve ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacak.