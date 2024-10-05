5 Eki 2024 16:31
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News ID: 85618431
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Erakçi, Beşar Esad ile görüştü

5 Eki 2024 16:31
News ID: 85618431
Erakçi, Beşar Esad ile görüştü

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'de bu Cumhurbaşkanı Esad ile bir araya geldi ve iki taraf çeşitli bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Seyyid Abbas Erakçi, bugün öğleden sonra  Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Bu sabah, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, kişisel sosyal medya hesabında Erakçi'nin Suriye'ye giriş yaptığını duyurdu ve  "Dışişleri Bakanı Erakçi ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti." açıklamasında bulundu. 


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Erakçi bu ziyaret sırasında üst düzey Suriyeli yetkililerle bir araya gelecek ve ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunacak.

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