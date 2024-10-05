İran’ın Lübnan Büyükelçisi’nden İsrail rejiminin terörist eylemiyle ilgili açıklama

Mücteba Emani, bir televizyon röportajında, "Bu olayın üzerinden neredeyse 16 gün geçti. Daha önce dile getirilen bazı konuların aksine, benim görüşümde bir sorun yok. Elim tedavi altında ve engellilik yaratacak bir zararım yok. Diğer yaralıların yaşadığı zararların az olmasını umuyorum." dedi.

Emani, "Bu cihazları, sürekli insan hakları söylemleriyle ortaya çıkan bazı Avrupa ülkeleriyle işbirliği içinde bir istihbarat operasyonu kapsamında patlayıcılarla yerleştirmişler. Bu operasyonun neden bu zaman diliminde yapıldığına dair çeşitli analizler var, ancak bu her halükarda savaş yasalarına ve uluslararası hukuka aykırı bir eylemdi ve kitlesel öldürme olarak da değerlendirilebilirdi." şeklinde konuştu.

Emani, "Yaralanan ya da şehit olanlardan bazıları çocuklardı. Bu cihazlar ya onların elindeydi ya da bulundukları yerlerdeydi. Kendilerine verilen uyarı nedeniyle mesajı görmek için o cihaza yönelmişlerdi. Bu cihaz benim çalışma odamda da vardı. Ancak genelde buna pek dikkat etmiyordum çünkü diğer büyükelçilik yetkilileri bu sorumluluğu üstlenmişti. Fakat o gün tesadüfen ilgili düğmeye bastım ve pager elimde patladı." ifadelerini kullandı.