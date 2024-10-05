İran, uluslararası toplumdan Siyonist rejimi hesap vermeye zorlamak için harekete geçmesini talep etti

Ali Bahreyni, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne iki ayrı mektup göndererek, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı ve uluslararası toplumu İsrail rejiminin saldırılarına ve uluslararası suçlarına karşı acil bir tepki göstermeye ve bu rejimi bu suçlar nedeniyle sorumlu tutmaya çağırdı.

İran Büyükelçisi, bu iki mektubunda, Siyonist rejimin Beyrut'taki saldırılarını, Hizbullah’ın Şehit Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ve onunla birlikte General Abbas Nilfuruşan'ın şehadetine yol açan saldırıları şiddetle kınayarak, bu saldırıları insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.

Bahreyni, İsrail rejiminin bu suçlara karşı hesap vermesi gerektiğine işaret ederek, bu eylemin uluslararası toplum için hukuki ve siyasi sonuçlarına dikkat çekerken,İsrail rejiminin bu saldırılarda ABD yapımı silahlar kullandığını vurgulayarak, BLU-109 bombaları ve JDAM güdüm kitlerinin bu operasyonlarda açıkça kullanıldığını da belirtti.

Batılıların, özellikle ABD’nin, İsrail'in askeri operasyonlarındaki doğrudan işbirliğinin ve bunun bölgedeki insan hakları üzerindeki olumsuz etkisinin altını çizen Bahreyni, İsrail rejiminin suçlarının uluslararası toplumun sessizliği altında "yeni bir norm" haline geldiğini belirterek, Filistinliler için yaşam hakkının Batı’nın silahlarının gölgesinde silikleştiğini ve sadece bir gölgeye dönüştüğünü, bu arada bu toprakların derin yaralarının iyileşemediğini, aksine yeni felaketler getirdiğini ifade etti.

Cenevre'deki üst düzey İranlı diplomat, uluslararası yetkililerden İsrail rejiminin saldırılarını derhal durdurması, Lübnan topraklarından çekilmesi, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetini kınaması ve İsrail rejimini hesap vermeye zorlamasını talep etti.