Pezeşkiyan: Siyonist rejimin en küçük hatası, İran'dan daha sert bir yanıtla karşılaşacaktır

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Siyonist rejimin devam eden zulümlerinin, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kesin tepkisine yol açtığını belirterek, bu rejimin en küçük bir başka hatasında çok daha sert ve güçlü bir yanıt alacağını vurguladı.

Pezeşkiyan, Katar’a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin programları kapsamında Çarşamba akşamı İslami Direniş Hareketi Hamas'ın üst düzey heyetiyle bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı bu görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadetini, yaşamının en acı olaylarından biri olarak nitelendirerek "Şehit Heniyye, yemin törenimde misafirimdi. Törenin ardından birbirimize sarıldık, ancak saatler sonra onun alçakça suikasta uğradığını duydum, bu benim için çok acı vericiydi." dedi.

Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin, şehit Haniye'nin suikastına karşılık olarak İran'ı itidale davet eden ve ateşkes karşılığında Gazze'de masum insanların öldürülmesinin durdurulacağını vaat eden yalanlarına da değinerek, Siyonist rejimin devam eden zulümlerinin İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin kesin tepkisine neden olduğunu ve bu rejimin en küçük bir hatasında çok daha güçlü ve sert bir karşılık alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, İslam ümmeti arasındaki birlik ve dayanışma eksikliğinin, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'daki mazlum Müslümanlara karşı zulmünü artırmasına neden olduğunu belirterek, "Bizi bu noktaya getiren, İslam ülkeleri arasındaki anlaşmazlıktır ve eğer Müslümanlar birleşmiş olsaydı, Siyonist rejim bu zulümleri yapma cesaretine sahip olamazdı" dedi.

Görüşmede, Hamas Siyasi Büro Başkanı Muhammed İsmail Derviş de Pezeşkiyan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran halkının güvenini kazanarak başarı elde etmesini tekrar tebrik etti.

Derviş, İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş cephesi, özellikle Hamas ile olan ilişkilerini derin ve güçlü olarak nitelendirerek, “Biz bugün dünyanın merkezi ve ilahi medeniyetlerin merkezindeyiz ve bu bölgeye hakim olan herkesin dünya üzerinde büyük bir etkisi olacaktır” dedi.

Hamas Siyasi Bürosu'nun bir diğer üyesi Halid Meşal de Hizbullah, Yemen Ensarullah Hareketi, Irak İslami Direnişi ve başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere direniş hareketlerinin Filistin İslami Direnişi'ne verdiği destek ve yardımları takdir ederek, "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin onur verici operasyonları, direniş cephesinin caydırıcılığını yeniden kazandırmak ve canlandırmak açısından büyük kazanımlar elde etti" ifadelerini kullandı.