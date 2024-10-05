Erakçi: Lübnan ve Gazze'de ateşkes konusunda girişimler var

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Suriye'ye varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şam'a yapmış olduğum ziyaretin amacı, bölgedeki gelişmelerle ilgili istişarelere devam etmektir. Beyrut'ta Lübnan hükümeti yetkilileriyle çok önemli istişarelerde bulunduk." dedi.

Erakçi, "Daha fazla istişare ve görüş alışverişi için Şam'da Suriye hükümeti yetkilileriyle görüşmelere devam edeceğiz. Her zaman Suriye hükümetindeki dostlarımızla bölgedeki gelişmeler konusunda yakın istişarelerde bulunduk. Günün en önemli konusu, özellikle Gazze'deki ateşkes meselesidir." diye ekledi.

Dışişleri Bakanı ayrıc bu konuda girişimlerin olduğunu ve yapılan istişarelerin sonuçlanmasını umduklarını, ancak ne yazık ki Siyonist rejimin düşmanlıklarının ve suçlarının hala devam ettiğini belirterek "Baştan beri inandığımız gibi, Siyonist rejim zorbalık, savaş ve suçtan başka bir dil bilmiyor ve her gün Beyrut, Güney Lübnan ve Gazze'de suç işlemeye devam ediyor. Bu, dünya toplumunda suçların durdurulması için kolektif bir çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.