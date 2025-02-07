İran'ın katılımıyla Karaçi Limanı'nda "Aman-25" Uluslararası Tatbikatı başladı

Uluslararası Aman-25 Tatbikatı'nın açılış töreni, Pakistan Deniz Kuvvetleri Filo Komutanı Amiral Abdul Münib ve katılımcı heyetlerin başkanlarının katılımıyla Karaçi sahilinde düzenlendi.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun üst düzey bir deniz heyeti bu tatbikata katılacak ve ilk kez İran Deniz Kuvvetleri bir savaş gemisiyle tatbikatta yer alıyor.

İki yılda bir düzenlenen "Aman" deniz tatbikatı, 2007 yılında başladı ve Pakistan'ın çeşitli deniz ve askeri teçhizatlarının yanı sıra savaş yeteneklerini de sergiliyor.

Bu yılki tatbikat, "Birlikte Barış İçin" sloganıyla 11 Şubat'a kadar Karaçi'de devam edecek ve İran askeri heyeti de bu tatbikatın yanı sıra denizcilik işbirliğine odaklanan Aman Uluslararası Diyalogları Konferansı'na katılacak ve Pakistanlı askeri yetkililer de dahil olmak üzere çeşitli heyetlerle görüşmelerde bulunacak.