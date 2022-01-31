31 Oca 2022 23:19
Journalist ID: 1942
News Code: 84633821
0 Persons

Gayibi: Ajans, KOEP ihya olana kadar İsfahan yeni tesislerindeki denetim bilgilerine ulaşamayacak

Gayibi: Ajans, KOEP ihya olana kadar İsfahan yeni tesislerindeki denetim bilgilerine ulaşamayacak

Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Mohammad Reza gayibi, ajansın, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) ihyasına kadar İsfahan yeni nükleer tesisi ile ilgili denetim bilgilerine ulaşamayacağını bildirdi.

Gayibi yaptığı açıklamada, ajansın bugün yayınladığı mesajın rutin mesaj olduğunu ve İran nükleer programı ile ilgili en yeni bilgileri tüm üyelere bildirdiğini içerdiğini söyledi.

Gayibi, rapora göre, İran, ajansa santrifüj parçalarını Kerec tesisleri yerine İsfahan’da üretmeyi bildirdiğini belirterek, sürecin henüz başlamadığını söyledi.

İran’ın temsilcisi , ‘’ Ajansdenetim planını bu temelde oluşturabilecektir, bu denetimle ilgili bilgilerin İran yanında kalacağını ve ajans, İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerini başlamadan önce bu bilgilere ulaşmayacaktır.’’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha