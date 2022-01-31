Gayibi: Ajans, KOEP ihya olana kadar İsfahan yeni tesislerindeki denetim bilgilerine ulaşamayacak

Gayibi yaptığı açıklamada, ajansın bugün yayınladığı mesajın rutin mesaj olduğunu ve İran nükleer programı ile ilgili en yeni bilgileri tüm üyelere bildirdiğini içerdiğini söyledi.

Gayibi, rapora göre, İran, ajansa santrifüj parçalarını Kerec tesisleri yerine İsfahan’da üretmeyi bildirdiğini belirterek, sürecin henüz başlamadığını söyledi.

İran’ın temsilcisi , ‘’ Ajansdenetim planını bu temelde oluşturabilecektir, bu denetimle ilgili bilgilerin İran yanında kalacağını ve ajans, İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerini başlamadan önce bu bilgilere ulaşmayacaktır.’’ dedi.

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2012