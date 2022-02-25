İslami: Bizim nükleer teknolojik gelişmemize engel oluyorlar

İsfahan’da bir törende konuşan İslami, İran’ın şehitlerin kanlarının bereketi, İmam Humeyni buyrukları ve İslam İnkılabı Rehberi’nin tedbirleri ile iktidar ve gücün zirvesinde bulunduğunu söyledi.

Halkın basireti ile devrime sahip çıktıklarını ve ülkeyi bu düzey iktidara taşıdığını ifade eden İslami, İran aleyhindeki komploların devrimin zaferinden önce başladığını, zoraki savaşın hedefinin Devrim ve İslam Cumhuriyetinin ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

ABD’nin Büyük Ortadoğu projesine değinen İslami, düşmanın bu plan çerçevesindeki hedefinin bölgedeki hakimiyetini kurmak olduğunu söyledi.

İran’ın sultayı kabul etmediğini ve bununla mücadele ettiği için Devrim sonrası tüm yıllarda İran’a ambargolar uygulandığını ifade eden İslami, ambargolara rağmen İran’ın milli menfaatleri ve milli güvenliği için güvenli bir ortam yarattığını söyledi.

İran’ın 47 yıldan beri UAEK üyesi olduğunu ve bundan dolayı nükleer teknolojiye sahip olmasının normal olduğunu ifade eden İslami, ‘’ Bizi nükleer bomba yapmaya çalışmakla itham ediyorlar. 47 yıldır UAEK’ya üyeyiz. Ajansın ve Nükleer Silahların Gelişmesini Önleme Anlaşmasını imzaladı. Kanunlara uyuyoruz ve en sert denetimler bize uygulanmaktadır.’’ dedi.

İslami, ‘’Ajansın tüzüğüne göre ajans tüm ülkelerin nükleer teknoloji elde etmesini sağlamalılar fakat buna yapmadıkları gibi, bizi engellediler.’’ dedi.

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2012