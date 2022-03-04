UAEK: İran’ın yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum miktarı iki katına çıkmıştır

Raporda yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum miktarının 3 ayda 15.5 kilodan 33.2 kiloya yükseldiği bildirildi.
İran’ın mevcut zenginleştirilmiş Uranyum miktarı 3.2 tondur. Bu rakam geçen 3 ay zarfında 707.4 kg artış göstermektedir.
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) imzalanmadan önce İran’ın zenginleştirilmiş Uranyum miktarı 5 tondan fazlaydı. ABD’nin anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra İran anlaşmaya denge getirmek için anlaşmada belirtilen 202.8 kg Uranyum ve 3.67 zenginleştirme derecesi sınırlamalarına bağlı kalmayacağını bildirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, birkaç haftadan beri İran ve ajans arasındaki sıkı müzakereler sonrası yarın Tahran’ı ziyaret edecektir.
Grossi’nin Tahran ziyaretinin hedefi ihtilaflı bazı konuların çözümüdür.
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2012
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