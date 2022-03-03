Viyana müzakereleri ve azami baskının telafisi için alınacak siyasi kararlar

IRNA'nın bildirdiğine göre, Viyana’da cereyan eden müzakereler kilit noktalara ulaştı ve kıdemli Rus müzakereciye göre bitiş çizgisine sadece bir dakika kaldı. Ancak bu aşamadan geçmek, gerçek bir iradeyi ve kalan sorunları çözmek için gerekli adımları atmayı bağlıdır.

Rusya'nın müzakere heyeti başkanı Mihail Olyanov dün gece gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bitiş çizgisine çok yakınız, ancak hala çözülmesi gereken bazı sorunlar var ve bunlar çözülmeli.’’ Dedi.

Olyanov, bu sorunların her an çözülebileceğini ve ardından nihai anlaşmayı onaylamak için KOEP Ortak Komisyonunun toplanabileceğini söyledi.

Kalan konular İran'ın kırmızı çizgilerinin bir parçası ve aslında Trump yönetiminin KOEP’i yok etmek için İran'a yönelik azami baskı kampanyasının bir parçasıdır. Aslında ABD'nin KOEP’ten çekilmesi, anlaşmanın çiğnenmesinden öte, tek taraflı bir uygulama ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan bir anlaşmanın tam yok etmesini hedeflemekteydi. Bu arada Avrupa ülkeleri gerçi anlaşmada kalmaya devam ettiler fakat İran’ın anlaşmaya denge getirmek için meşru beklentilerini karşılayamadılar.

Bugünlerde müzakereler Batılı ülkelerin siyasi iradesine bağlıdır fakat onlar müzakerelerde siyasi kararlar vermek yerine, medyadan ve propaganda araçlarından medet ummaktalar ve hedefleri de İran’ın tutumundan caymasını sağlamak. Son günlerde Batı, KOEP ile ilgili konuların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile bağlamakta ve İran’ın bu konuların çözümünde vazgeçmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Fakat gözden kaçırılmaması gereken noktalar vardır. Bu konular Siyonist rejim ve Trump yönetiminin ortak projesi olarak azami baskı politikası çerçevesinde ortaya atıldı ve daha sonra ABD ve 3 Avrupa ülkesinin baskısı ile UAEK Yönetim Kurulunda gündeme geldi ve Temmuz 2020’de de Yönetim Kurulunda bir karar yayınlandı.

Ajans ile ilgili konuların ilk kez Siyonist rejim başbakanı tarafından ortaya atıldı ve daha sonra medya ve batılı müzakereciler tarafından devam edildi. İngiliz müzakere heyeti başkanı Stefani Elgag daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UAEK’nin bağımsızlığını tehlikeye atmayacaklarını ve ortaya atılan konuların KOEP ile ilgili olmadıklarını bildirdi.

UAEK Başkanı Grossi de dün yaptığı açıklamada ihtilaflı konuların çözümü için İran ile temasların devam ettiğini ve bu müzakerelerin Viyana müzakerelerinden bağımsız olduğunu söyledi.

Fakat gerçek olan şudur, bu sorun Siyonist rejimin temelsiz iddiaları çerçevesinde şekillenmiştir ve KOEP’i tahrip etme hedefi taşımakta ve siyasi amacı vardır. Siyonist rejim tarafından Viyana müzakerelerini tahrip için gönderilen heyetin çabaları devam etmekte ve Siyonistler geçen haftalarda defalarca çaba sarf ettiler ve bunu da saklamaya çalışmadılar.

Olaya böyle bakıldığında eğer ABD ve 3 Avrupa ülkesi KOEP’in korunmasını istiyorlarsa bu konunun çözümü için iyi niyet göstermeli ve kendilerinin şekillenmesinde pay sahibi olan engelin giderilmesine yardımcı olmalılar.

Rusya heyet başkanı dün UAEK ile ilgili konuların hızlı şekilde çözüleceğine inandığını ve bir açıklama yapılacağını bildirdi. Bu sözler İran’ın UAEK nezdindeki dosyasının siyasi amaçlı olduğunu göstermektedir ve bunun da kısa sürede çözülebilmesi mümkündür.

Müzakerelerde büyük ilerleme sağlanmıştır ve bu konunun çözümü de kalan nadir konulardandır. Bazı batılı taraflar müzakere odasına odaklanmaktansa konuyu medya vasıtası ile gündeme getirerek baskı unsuru olarak kullanmak istiyorlar.

İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri, daha önce IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ Müzakerelerin dışında medya ve siyasi araçların kullanımını gördüğünüzde karşı tarafın elinin boş olduğunu ve bunu sahte oyunlarla telafi etmeye çalışmakta olduğunu anlamak gerekir.’’ İfadesini kullandı.

Bageri, İran’ın mantık ve tutumunun güçlü olduğunu ve tutumunun karşı tarafın da kabul edilebilir düzeyde olduğunu, bunun da müzakerelerin devamı için iyi bir çerçeve oluşturduğunu ve bu yaygaranın karşı tarafın eksikliklerini telafi için ortaya atıldığını söyledi.

İran, nihai bir anlaşmaya varmanın uyanıklık, daha güçlü kararlılık, daha fazla yaratıcılık ve son adımı atarken dengeli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguluyor. Bu açıdan bakıldığında Batılı tarafın alması gereken bazı kararlar var.

İran Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Shamhani, dün milletvekilleriyle yaptığı özel bir toplantıda, geri kalan sorunları hızla çözme gereğini vurgulayarak, ‘’ ABD’nin ahde vefasızlığı ve Avrupalıların uyuşukluğundan elde ettiğimiz acı tecrübe, güvenilir, dengeli ve kalıcı bir anlaşmanın gerekliliklerini kaçınılmaz kılmaktadır.’’ dedi.

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2012