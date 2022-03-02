Emir Abdullahiyan: Savaş çözüm değildir

Emir Abdullahiyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Peter Maurer ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü için siyasi çözüm yol bulunması gerektiğine belirterek, savaşın çözü olmadığını ve krizin ilk saatlerinden beri kriz bölgelerindeki İran vatandaşlarının durumu ile ilgili faaliyete başladığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizinden zarar görenlere İran Kızılay komitesinin yardıma hazır olduğunu belirterek, taraflar arasında bu yönde işbirliğini istedi.

Emir Abdullahiyan, Yemen ve Afganistan’daki insani durumun zor olduğunu belirtti ve bu bölgeleri insani yardımların artmasını istedi.

Maurer de Ukrayna ve Rus yetkilileri ile insani yardımlar, vefat eden askerlerin mübadelesi ve esir düşmüş askerlere ulaşma konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti ve Ukrayna durumunun zor ve kritik olduğunu söyledi.

Maurer İran Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç arasından işbirliğinin memnuniyet verici olacağını belirtti ve Yemen ile Afganistan’a insani yardım göndermesine vurgu yaptı ve İran’ın özellikle Afganistan’a yardımlarını takdir etti.

Taraflar, İran Kızılay sağlık ekiplerinin Kızılhaç güçleri ile birlikte Ukrayna sınır bölgelerinde bulunması konusunda mutabakata vardılar.

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2012