İran’ın Ukrayna Büyükelçiliğinin kapanması iddiası yalanlandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin iddiaların aksine faaliyetlerini devam ettiği ve İran vatandaşlarının durumu ile ilgili olduğu ifade edildi.

Diğer taraftan bakanlık açıklamasında Varşova üzerinden ilk İran vatandaşı kafilesinin İran’a nakledileceği bildirildi.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün bakanlığın üst düzey bürokrasi yetkilileri ve İran’ın Ukrayna, Rusya, Macaristan, Romanya, Avusturya, Türkiye, Polonya Büyükelçileri ile İstanbul başkonsolosunun katıldığı video konferans toplantısında İran vatandaşlarının Ukrayna’dan güvenli şekilde ayrılması yollarını incelediler.

Abdullahiyan toplantıda İran vatandaşlarının isteklerinin cevapsız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

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