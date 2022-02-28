İran'ın Sofya Büyükelçiliği'nin Ukrayna'da yaşayan yurttaşların İran'a dönüşüne yönelik sağladıkları

Pazar akşamı Sofya Büyükelçiliğimiz ikinci bir açıklama yaptı. Açıklama, 'Bulgar makamlarıyla yapılan koordinasyona göre Ukrayna'dan ayrılarak Romanya sınır kapılarından Romanya'ya giren yurttaşlar Bulgaristan ve Türkiye üzerinden ülkemize seyahat etmeyi planlıyorlarsa, Bulgaristan veya Romanya vizesine ihtiyaç duymadan sadece aynı kaşe ile Romanya'ya giriş yapabilir ve Türkiye sınırına girerek ülkemize doğru yollarına devam edebilirler' denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna plakalı özel bir araçla Bulgaristan'a girmek isteyen İranlılar, pasaportlarındaki Romanya giriş damgasına ek olarak araç kimlik kartı (araba belgesi) ve uluslararası araç sigortasını (yeşil kart, ehliyet) yanlarında bulundurmalıdır.

İran'ın Sofya'daki Büyükelçiliği trafiği kolaylaştırmak ve konsolosluk hizmetlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaptı.

Değerli vatandaşlar, herhangi bir ek bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız 24 saat boyunca +359879810382 nolu WhatsApp'ı arayabilirsiniz''.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak Bakanlıkta bir kriz merkezi kurulması gereğini vurgulayarak, Bölgede krizin başlaması ve artan gerilimle birlikte Dışişleri Bakanlığı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçiliği'nin 13 Şubat'tan bu yana bu konuda kapsamlı ve çeşitli tedbirler aldığını söylemişti.

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