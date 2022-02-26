Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan İranlıların Polonya üzerinden yurda dönmesini talep etti

Polonya'nın Tahran Büyükelçisi ile bir araya gelen Habibullahzade, ülkenin Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarının bu ülkeden çıkma konusundaki yardımını görüştü.

Habibullahzade Varşova'daki büyükelçiliğimizin faaliyetlerine değinerek, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarının güvenli bir şekilde geri dönüşünün önemini vurguladı ve İran vatandaşlarının ülkemize nakledilme sürecinin Polonya hükümetinin işbirliği ile İran'a geçiş sürecinin hızlandırılmasını umduğunu ifade etti.

Polonya'nın Tahran Büyükelçisi de Polonya'da yaşayan Ukraynalıların ve yabancıların sayısındaki artışa, Polonya hükümetinin bu konudaki çabalarına ve ülkesinin Polonya üzerinden Ukrayna'yı terk etmek isteyen İranlılara yardım etmeye hazır olduğuna değindi.

Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Moldova vizesi alabilir

Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin Bükreş Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan vatandaşların Moldova vizesi alabileceğini duyurdu.

Büyükelçilik, Moldova (Ukrayna-Moldova-Romanya) üzerinden Romanya'ya giriş yapmak isteyen Ukrayna'da ikamet eden İran vatandaşlarının Romanya konsoloslukları aracılığıyla Moldova'ya giriş yapabileceklerini duyurdu.

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