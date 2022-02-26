İran'ın Kiev Büyükelçisi: İran vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi mümkün oldu

Ukrayna'daki büyükelçiliğin ardından Dışişleri Bakanlığı personelinin çabaları, Varşova, Budapeşte ve Bükreş büyükelçilerinin samimi desteği ve Dışişleri Bakanı'nın desteği ile İranlıların Ukrayna'dan çıkışının mümkün olduğunu dile getiren Muhammedi, İran vatandaşlarının Ukrayna'yı terk edebileğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçisi, "Umarım sevgili vatandaşlarımız sağ salim vatanlarına dönerler' diye ekledi.

Öte yandan İran'ın Bükreş Büyükelçiliği de Ukrayna'da ikamet eden İran vatandaşlarının Romanya diplomatik temsilciliklerinden vize alabileceklerini duyurdu.

İran'ın Bükreş Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Ukrayna'da yaşayan İran vatandaşlarına İranlıların Kişinev'deki Romanya diplomatik misyonu veya Cahul ve Bălți veya doğrudan Ukrayna-Romen sınır kapısında (Siret-Sighetu Marmatiei, Halmeu) vize alabileceklerini söyledi.

. Duyuru ayrıca, vatandaşların herhangi bir ek bilgi veya desteğe ihtiyaç duymaları halinde aşağıdaki acil telefon numaralarını arayabileceklerini belirtti.

Telefon numarası: 0040761121802

WhatsApp: 00989122442208

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