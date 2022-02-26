Ukrayna'da yaşayan İranlılara Slovakya'ya geçici giriş izni verildi

Slovakya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na göre, Ukrayna'daki güncel gelişmeler nedeniyle İranlılar da dahil olmak üzere Ukrayna'da ikamet eden yabancı uyrukluların bu ülkenin topraklarına girişi ve geçişine izin verildi.

Daha önce Varşova'daki İran büyükelçiliği, Ukrayna'da yaşayan İranlıların Polonya hükümetiyle görüştükten sonra Ukrayna'dan ayrılabileceğini açıklamıştı. Büyükelçilik İranlıları desteklemek için bir komite kurdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin uzun süredir devam eden spekülasyonların ardından 24 Şubat Perşembe sabahı Rus birlikleri Ukrayna topraklarında askeri operasyonlarına başladı ve ülkenin çeşitli yerlerinde ilerleme kaydetti.

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