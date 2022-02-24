Emir Abdullahiya, Ukrayna’daki İranlıların durumu ile ilgili bilgi aldı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Kiyev Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmede o ülkedeki İranlılar ve diplomatlarla aileleri hakkında ve o ülkenin son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Emir Abdullahiyan görüşmede İran’ın Kiyev Büyükelçiliğin hizmetlerini 24 saate çıkarmasını istedi ve özellikle öğrencilerin İran’a dönmek istemeleri durumunda gereken kolaylığın sağlanmasını istedi. Bu Emir Abdullahiyan’ın İran büyükelçisi ile bir hafta zarfında direkt ikinci telefon temasıdır. Ukrayna krizi başladıktan sonra İran Dışişleri Bakanlığında o ülkedeki mukim İran vatandaşlarına hizmet verilmesi için özel bir birim oluşturuldu. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012