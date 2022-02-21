Bazı havayolları Ukrayna uçuşlarını azalttı

Bakan Kubrakov, Ukrayna'nın hava koridorlarının hala açık olduğunu ve Doğu Avrupa ülkesine uçuşların güvenli olduğunu vurguladı.

Alman havayolu Lufthansa, Pazartesinde itibaren Ukrayna'ya uçuşları askıya aldığını duyurdu. Daha önce, KLM, Ukrayna uçuşlarının askıya alındığını duyurmuştu.

SAS firası da Ukrayna’ya haftalık uçuşlarını askıya aldığını bildirirken, Air France, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilim nedeniyle önlem olarak Salı günü Paris-Kiev arasındaki uçuşları iptal etme kararı aldı.

Bakan Kubrakov yaptığı açıklamada, bazı yabancı şirketlerin uçuşlarının iptal edilmesinin esas sebebinin uçuşların güvenliğindeki değişimlerle ilgili olmadığını belirtti ve ülkesinin iptal edilen uçuşların yerine uçuşlar koymaya çalıştığını belirtti.

Kubrakov, Ukrayna'nın uluslararası havayolu şirketinin bilet satışlarını yeniden açtığını ve Kiev'den Münih ve Cenevre'ye Lufthansa'nın faaliyet gösteremeyeceği ek uçuşlarda hava kapasitesini artırdığını söyledi.

Yabancı havayolları Ukrayna hava sahasından kaçınırken, iki Ukraynalı havayolu geçen hafta bazı uçuşları için sigorta güvencesi sağlamada zprluklar yaşadıklarını açıkladılar.

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler 2014'ten bu yana kötüye gitmekte fakat gerginlik son zamanlarda ABD ve müttefiklerinin propagandasının etkisiyle gerginlikler artmaktadır.

Rusya, ABD'ye gönderdiği güvenlik güvenceleri ve taleplerinde NATO’nun sınırlarında askeri tatbikatlarının durdurulmasını ve Doğu Avrupa’dan çıkmasını istemektedir.

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