Abdullahiyan, Ukrayna’nın mevcut durumunun diplomatik mecradan çözülmeli

Emir Abdullahiyan, Kuleba’dan İran milli günü ve iki ülke 30. yıl diplomatik ilişkilerinin başlaması için gönderdiği tebrik mesajlarına teşekkür ederek, iki ülkenin kültürel, ekonomik ve ticari alanda bir çok işbirliği kapasitesine sahip olduğunu belirtti ve İran yeni hükümetinin Ukrayna şle çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirmeye azimli olduğunu vurguladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki krize değinen Emir Abdullahiyan, gerginliklerin azalmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek durumun görüşmeler ve diplomatik mecralardan ve yabancı ülkelerin müdahalesi olmaksızın çözülmesini temenni etti.

‘’ Bölgede barış ve istikrarın korunmasını istiyoruz.’’ diyen Emir Abdullahiyan, krizin çözümü için İran’ın her türlü yardım ve eyleme hazır olduğunu söyledi.

Kuleba da iki ülkenin her zaman iyi ve istikrarlı ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek bugüne kadar kimsenin iki ülke iyi ilişkilerini etkileyemediğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı İran’ın Ukrayna krizi ile ilgili ilkesel tutumuna teşekkür ederek, ülkesinin savaş istemediğini ve konunun diplomatik yollardan çözülmesini istediğini söyledi.

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2012