Hatibzade, İran vatandaşlarının Ukrayna’dan çıkmasının kolaylaştırılmasına vurgu yaptı

Krizin başından bu yana Dışişleri Bakanlığı ile İran’ın Kiyev Büyükelçiliği tarafından farklı senaryoların hazırlandığı ve gerekli mercilere bildirildiğini ifade eden Hatibzade, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları ile İran vatandaşları konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Hatibzade, Emir Abdullahiyan’ın en son Macaristan Dışişleri Bakanı ile İran vatandaşlarının o ülke sınırlarından çıkışlarını kolaylaştırmak için görüştüğünü belirtti.

Hatibzade, İran’ın Kiyev büyükelçiliğinin de tüm gün boyunca o ülkede bulunan İran vatandaşlarına çeşitli konularda hizmet sunduğunu belirtti.

Hatibzade, İran’ın Polonya, Macaristan, Belarus, Moldovya ve Romanya Büyükelçiliklerinin de hazır ol durumunda olduklarını ve İran vatandaşlarının o ülkelere geçişi durumunda gerekli hizmetlerin verileceğini söyledi.

Sözcü Hatiğbzade ayrıca İran Havayolları’nın (İran Air) Ukrayna’dan İran vatandaşlarını tahliye içinde planlamaları bulunduğunu söyledi.

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2012