Hatibzade: Özel birkaç uçuşla Ukrayna’dan İran vatandaşlarını çıkarmaya çalışıyoruz

Hatibzade yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin başından Dışişleri Bakanlığında bir komite oluşturulduğunu belirtti ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın şahsen İran vatandaşlarının durumu ile ilgilendiğini söyledi.

Krizin her iki tarafı ile temasta olduklarını ve her iki tarafa da İran vatandaşlarının sağlığının öncelikli konu olduğunu aktarıldığını ifade eden Hatibzade, o ülkedeki İran vatandaşlarının tahliyesi için birkaç özel uçuş için izin alma çabasında olduklarını söyledi.

Ukrayna’da askeri operasyonun başlamasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Hatibzade, ‘’ İran derin kaygı ile Ukrayna’daki durumu izlemektedir. Maalesef ABD eksenli NATO’nun tahrikleri Avrasya bölgesini geniş bir krize sokmaktadır.’’ dedi.

Hatibzade, ‘’ İran tarafları çatışmaları son vermeye ve müzakerelerin başlaması ve konunun siyasi yollardan çözümü için ateşkese davet etmekte ve askeri çatışmalarda uluslararası hukuk ve insani hukukun riayet edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.’’ İfadesini kullandı.

Hatibzade, İran’ın Kiyev Büyükelçiliğinin 24 saat süre ile Ukrayna’da mukim İranlıların hizmetinde olduğunu söyledi.

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2012