28 Kasım Okullar Tatil mi? Valiliklerden Gelen Son Dakika Açıklamaları

Kış şartlarının etkili olduğu birçok ilde öğrenciler, öğretmenler ve veliler "28 Kasım Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Kayseri, Sivas ve diğer illerde okullarla ilgili valiliklerden gelecek kararlar merakla bekleniyor. İşte detaylar:

28 Kasım Perşembe Okulların Tatil Edilmesindeki Son Durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, kar yağışı özellikle Kayseri, Sivas ve çevre illerde etkisini sürdürmeye devam edecek.



İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Özellikle köy ve ilçelerde yolların kapanmasıyla birlikte eğitim-öğretim faaliyetleri aksamaya başladı.

Şu ana kadar 28 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak valiliklerden gelen açıklamaların gün içinde artması bekleniyor. Yeni bilgiler geldiğinde haberimiz anında güncellenecektir.

28 Kasım'da Okullar İçin Kar Tatili Beklenen İller

Meteoroloji, kar yağışının Kayseri, Sivas, Erzincan ve Bayburt gibi illerde etkisini sürdüreceğini duyurdu. Buzlanma riskinin de bulunduğu bu bölgelerde, valiliklerin eğitim-öğretime ara verme kararı alabileceği belirtiliyor.

Özellikle köy ve kırsal mahallelerde ulaşım zorluklarının yaşanabileceği öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma olaylarına karşı tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

Bugün Hangi İllerde Okullar Tatildi?

27 Kasım Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle şu illerde okullar tatil edilmişti:

Sivas : İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Bayburt : Buzlanma riski nedeniyle okullar kapalıydı.

: Buzlanma riski nedeniyle okullar kapalıydı. Kayseri : Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

: Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Bingöl : İl genelinde eğitim durduruldu.

: İl genelinde eğitim durduruldu. Hakkari : Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi.

: Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi. Artvin : Şavşat ilçesinde okullar iki gün süreyle tatil edildi.

: Şavşat ilçesinde okullar iki gün süreyle tatil edildi. Erzurum, Samsun, Giresun, Çorum, Erzincan, Batman ve Bitlis gibi illerde de kar tatili kararları alındı.

Bu illerde 28 Kasım için yeni bir tatil kararı alınması halinde haberimiz anında güncellenecektir.

Meteoroloji Uyarıları: Buzlanma Riskine Dikkat

Meteoroloji, kar yağışının yanı sıra buzlanma olaylarına karşı da uyarılarda bulundu. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle hem ulaşımda hem de günlük yaşamda dikkatli olunması gerekiyor.

"28 Kasım okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı için valiliklerden yapılacak açıklamaları yakından takip ediyoruz. Güncel bilgiler ve valilik kararları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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