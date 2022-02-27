İran'ın Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'da yaşayan İranlılara önerileri

Ukrayna'daki son gelişmelerin dördüncü gününde, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'da yaşayan ve ülkenin batı sınırlarına hareket eden veya batı sınırlarını geçen İranlılara tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada, "İranlılar, Ukrayna sınırına giden yolda birbirleriyle temas halinde olmalı. Mümkün olduğunca gruplar halinde hareket edin ve yol boyunca birbirinizin bilgilerini kullanın. Yollarda hava durumuna dikkat edin ve özellikle gecenin karanlığında uygun yerlerde dinlenin' denildi.

İran'ın Kiev Büyükelçiliği, İranlı vatandaşlara güzergah bilgilerini İran büyükelçilikleri ve Ukrayna'da yaşayan İranlıların sosyal ağları ile paylaşmalarını ve Ukrayna'daki herhangi bir sınır noktasından geçer geçmez başka bir ülkeye (Polonya, Slovakya) girmelerini tavsiye etti.

İran İslam Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya veya Moldova [Avusturya Akreditasyonu], Macaristan, Romanya veya Moldova büyükelçiliklerini bilgilendirmelerini ve aynı elçilik tarafından belirtilen yönlerde hareket etmelerini istedi.

Bu duyuruda ayrıca gerekli 24 saat iletişim numaraları aşağıdaki gibi duyurulmaktadır:

İran İslam Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçiliği (Ukrayna) 00380630449029

İran İslam Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçiliği (Polonya) 0048502780631

Avusturya'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği (Slovak Akreditasyonu ile aynı zamanda) 00421918245605

İran İslam Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği (Macaristan) 003674609260

İran İslam Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği (Romanya) 0040761121802

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 24 saat iletişim numarası (Tahran) 009861153144

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