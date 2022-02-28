100 İranlı öğrenci Kiev'den ayrılarak batı Ukrayna'daki sınır şehirlerine doğru yola çıktı

Muradi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ikamet eden İranlıların ülkeye dönüşleri için kolaylıklar sağlandığını belirterek'Cumartesi günü, yaklaşık 100 İranlı öğrenci bir tren istasyonu aracılığıyla Kiev'den ayrılarak batı Ukrayna'daki sınır şehirlerine gitti' diye yazdı.

Muradi,Ukrayna'da uygun koşullar sağlanırsa, yarın Pazartesi günü başka bir İranlı öğrenci grubu Ukrayna'dan ayrılacak.

İran’ın Ukrayna Büyükelçisi Menuçehr Moradi, 'Ukrayna'da uygun koşullar sağlanırsa, yarın Pazartesi günü başka bir İranlı öğrenci grubu Ukrayna'dan ayrılacak'diye ekledi.