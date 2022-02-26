Anlaşma metnini inceliyoruz

Emir Abdullahiyan twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AB dış politika başkanı Joseph Borrell ile anlaşma metnini ciddi bir şekilde incelemekteyiz. Meslektaşım Ali Bakıri de Mora ile temas ve istişare halinde. Hepimiz iyi bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Kırmızı çizgilerimizi Batıya yansıttık' diye belirtti.

Emir Abdullahiyan, 'Onların gerçek iradeleri varsa, iyi ve acil bir anlaşmaya hazırız" diye ekledi.

Öte yandan bu akşam AB dış politika şefi ve Viyana müzakerelerinin baş koordinatörü Joseph Borrell ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki müzakerelerin son durumunu görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Emir Abdullahiyan, AB dış politika sorumlusu ve müzakerecisi Joseph Borrell ile AB'nin başmüzakerecisi Enrique Mora'nın çabalarını överek, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin trchinin kırmızı çizgilerini geçmemek olduğunu vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi bir anlaşmaya varmaya hazır olduğuna değinen Emir Abdullahiyan, karşı tarafın siyasi bir karar alması gerektiğini vurgulayarak 'İran kendi milli çıkarları doğrultusunda iyi bir anlaşma istiyor. Ayrıca Ukrayna krizine siyasi çözüm taraftarıyız' diye belirtti.

Emir Abdullahiyan, müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiğini ve tüm tarafların sürecin çoğunu iyi bir şekilde tamamladığını kaydederek, "Batı'nın gerçekçi yaklaşımı, bazı önemli meselelerin devam etmesine rağmen çözüm getirebilir. Viyana görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi ve herkesin ciddi kararlar almasını gerektiriyor' ifadesine yer verdi.

Viyana görüşmelerindeki son gelişmeleri gözden geçiren Borrell ise Ukrayna'daki krizin dünya ve Avrupa siyaseti için ciddi sonuçları olduğunu söyledi.

AB'nin dış politika sorumlusu, tüm tarafların çabalarını gözden geçirerek, Viyana müzakerelerinin kritik bir aşamaya geldiğini ve herkesin ciddi kararlar alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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